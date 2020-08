Kleine Zeitung +

Freier zückte Messer Prostituierte in Laufhaus an der A2 beraubt und verletzt

Ein 22-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag eine 49-jährige Prostituierte in einem Laufhaus an der A2-Abfahrt in Pinggau, nachdem er sich zuvor mit ihr vergnügt hatte, beraubt und verletzt. Der Verdächtige konnte stark alkoholisiert festgenommen werden.