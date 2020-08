Facebook

Schwere Verletzungen nach Motorradsturz in Graz © Fuchs

Am Montag gegen 16.20 Uhr fuhr ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf dem Grillweg in westliche Richtung. Als er nach links in eine Siedlungszufahrt einbog, kam ein 60-jähriger Grazer mit seinem Leichtmotorrad die Siedlungszufahrt in nördlicher Richtung daher und wollte nach links in den Grillweg einbiegen. Dabei dürfte der 60-Jährige das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ missachtet haben und kam zu Sturz. Ob ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erfolgte, konnte bislang nicht geklärt werden.