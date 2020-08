Facebook

Die Unfallkreuzung in Graz © Google Maps

Montag, 16.50 Uhr, Kreuzung Körösistraße und Wickenburggasse in Graz-St. Leonhard: Eine 59-jährige Grazerin fährt mit ihrem Fahrrad in Richtung Norden und will die Wickenburggasse auf dem dortigen Fahrradstreifen überqueren. Zur gleichen Zeit will ein 21-Jähriger mit einem Firmenbus von der Korösistraße kommend rechts abbiegen. Beiden Verkehrsteilnehmern zeigt die Ampel grünes Licht.