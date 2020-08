67-Jährige hatte in Graz Anhaltezeichen übersehen und krachte mit ihrem Pkw in ein anderes Auto. Ihren Führerschein ist sie jetzt los.

Unfall an Baustelle (Archivbild) © APA/HERBERT PFARRHOFER

Verkehrsposten regeln derzeit an einer Baustelle in der Liebenauer Hauptstraße den Gegenverkehrsbereich. In der Regel funktioniert das System der wechselseitigen Anhaltungen gut. Ist allerdings Alkohol im Spiel, kann das auch in einem Unfall enden.