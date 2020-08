Facebook

Sicherheitsdienst am Grazer Hauptbahnhof © Jürgen Fuchs

Zwei Freundinnen (24 und 26 Jahre) waren am Montagabend am Grazer Hauptbahnhof unterwegs, als sie eine unliebsame Begegnung mit einem 17-Jährigen machten. Im Ausgangsbereich eines Supermarktes griff der junge Iraker im Vorbeigehen der 26-Jährigen ans Gesäß. Die Frauen ließen sich das nicht gefallen, sprachen den Belästiger an. Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung bedrohte der Iraker laut Polizei die 24-Jährige mit dem Umbringen, dabei deutete er mit seiner Hand auch einen Kehlenschnitt an.