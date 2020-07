Facebook

Ein Arbeiter wurde im LKH Hartberg ambulant behandelt © APA/ERWIN SCHERIAU

In einem Holzindustrieverarbeitungsbetrieb in Hirnsdorf (Feistritztal, Hartberg-Fürstenfeld) brach Mittwochvormittag ein Brand im Bereich des Motors einer Industriehobelmaschine aus. Der Brand in der Fertigungshalle konnte durch die Arbeiter zwar gelöscht werden, ein 24-Jähriger erlitt dabei aber eine Rauchgasvergiftung. Er wurde in das LKH Hartberg zur ambulanten Behandlung eingeliefert. Der Schaden an der Industriehobelmaschine wie auch der Betriebsausfall wird vom Betreiber mit einem sechsstelligen Betrag beziffert, so die Polizei.