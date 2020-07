Facebook

Eine Unterstützung für Umsatzeinbußen durch Corona erhalten nun auch die Nachtwürstelstandbetreiber. © Ballguide/Pajmann

Einige Nachtgastronomen dürfen in den Schulferien ja den Karmeliterplatz an fünf Tagen die Woche bespielen, um ihre Einbußen durch die Corona-Krise ein wenig zu kompensieren. Aber auch die Nachtwürstelstand-Betreiber schauen heuer bis jetzt durch die Finger, weil ja wegen der frühen Sperrstunde bei weitem nicht so viele Partytiger bis frühmorgens unterwegs sind. In den Wochen des Lockdowns hatten auch diese Unternehmer keinerlei Umsatz.