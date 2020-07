Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch eine Hundestreife war im Einsatz (Symbolbild) © APA/ERWIN SCHERIAU

Am Freitag gegen 21 Uhr wurde die Polizei informiert, dass ein 68-jähriger Mann am frühen Nachmittag das letzte Mal in der Nähe seines Anwesens in Fladnitz an der Teichalm gesehen worden war.