Ein Schwerverletzter bei Motorradunfall bei Wenigzell © Fuchs

Kurz nach 12 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz mit seinem Leichtmotorrad in einer Motorradgruppe auf der L416 von Waldbach her kommend in Richtung Wenigzell. Dabei kam der Lenker aus in einer Linkskurve rechts von der Straße ab, schlitterte über einen angrenzenden Ausweichplatz und prallte daraufhin liegend mit dem Motorrad gegen die Leitplanke. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C12 zum LKH Graz geflogen.