Schlepperbande: Festnahmen in Deutschland und der Steiermark

In einer konzertierten Aktion haben deutsche und österreichische Polizisten am Donnerstag eine Schlepperbande zerschlagen: Drei Männer wurden in Nordrhein-Westfalen, ein weiterer im Großraum Graz festgenommen. Die Behörden hatten grenzübergreifend seit Oktober 2019 gegen die Gruppe ermittelt, wie in einer gemeinsamen Aussendung der Ermittlungsbehörden mitgeteilt wurde.