Ein 65-Jähriger stellte am Montagvormittag in der Stanz im Mürztal eine Pfanne mit Öl auf den eingeschalteten E-Herd, woraufhin er die Küche verließ. Das heiße Fett entzündete sich und es kam zu einem Brand. Der Sachschaden ist hoch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Einsatzkräfte aus der Stanz waren rasch vor Ort © FF Stanz im Mürztal

Am Montag, dem 29. Juni, stellte ein Mann in der Stanz im Mürztal gegen 10 Uhr eine Pfanne mit Öl auf die eingeschaltete E-Herd-Platte. Er wollte wohl kochen. Während der 65-Jährige sich in der Folge kurz auf die Toilette begab, entzündete sich das heiße Fett, wodurch es zu einem Brand in der Küche kam.