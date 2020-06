Facebook

Die Grazer Feuerwehr musste ausrücken © Jürgen Fuchs

Brandalarm in einem Mehrparteienhaus in Graz-Eggenberg: Freitagabend gegen 20.30 Uhr begann es in einem Kellerabteil zu brennen. Dort waren Gerümpel und Wintersportgeräte gelagert. Die Berufsfeuerwehr Graz wurde alarmiert. 23 Mann in fünf Fahrzeugen rückten aus. Sie löschten den Brand.