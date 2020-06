Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Ing. Martin Meieregger

Nach dem Felssturz am 15. Juni im Ortsteil Einöd in Bruck an der Mur, bei dem ein Felsbrocken mit einem knappen halben Meter Durchmesser im Pool eines Einfamilienhauses landete, finden derzeit die Sanierungsarbeiten am betroffenen Hang statt.