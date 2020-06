Facebook

Attacke mit Messer (Sujetbild) © Kleine Zeitung Digital

Ein 46 Jahre alter Rumäne ist in der Nacht auf Sonntag in Bruck an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit dem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Dem Angriff ging ein Streit zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Sohn des späteren Opfers voraus. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, steht ein 26-jähriger Landsmann unter Tatverdacht. Die Ermittlungen waren am Sonntag noch am Laufen.