© Fotoschlick - stock.adobe.com

Im Sog der Pandemie stand die Altkleidersammlung still. Nun werden die Abgabestellen für Altkleider in der Steiermark in den nächsten zwei Wochen schrittweise geöffnet. "Ab 1. Juli stehen wieder alle Altkleidersammelstellen zur Verfügung", so der Landesrat Hans Seitinger am Mittwoch.