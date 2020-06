Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Bild der Überwachungskamera fing die Amokfahrt ein. © KK

Herausfordernd, komplex und dynamisch - Oberst Thomas Heiland, stellvertretender Stadtpolizeikommandant in Graz, hat den Einsatz bei der Amokfahrt vor fünf Jahren in Graz im Nachhinein evaluiert und wählte diese Bezeichnungen für die Ereignisse vom 20. Juni 2015. 191 Polizisten standen im Dienst - manche davon ad hoc in ihrer Zivilkleidung - und erbrachten "sehr gute Leistung", so seine Bilanz.