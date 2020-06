Facebook

Die Stadt von ihrer rosigsten Seite werden die Fremdenführer den Grazern den Kopf. © Steiermark Tourismus

Die steirischen Fremdenführer absolvieren – vor allem in Graz – üblicherweise bis zu 4000 geführte Touren im Jahr. Wegen Corona ist aber auch ihr Geschäft komplett auf Eis gelegt gewesen. Am morgigen Feiertag melden sie sich nun aber mit einem Aktionstag zurück und bieten in Graz – von der Stadtkrone, dem Schloßberg, den Innenhöfen oder der Unterstadt bis hin zur Murvorstadt (Lend-Gries) – zahlreiche Führungen an (alle Details finden Sie hier).