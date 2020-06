Wann kracht es am öftesten?Die unfallträchtigste Saison hat jetzt begonnen

In welchem Monat, an welchem Wochentag, zu welcher Zeit kracht es auf steirischen Straßen am öftesten – und warum?

5265 Verkehrsunfälle mit Personenschaden (Verletzte und/oder Tote) gab es 2019 in der Steiermark © APA/ROLAND THENY

Die Statistik kennt uns Verkehrsteilnehmer verdammt gut. Sie weiß, dass wir dazu neigen, uns von Handy, Navi & Co. ablenken zu lassen, dass wir gerne Gas geben und neuerdings auch wieder öfter zu tief ins Glas schauen. Sie weiß, wer im Straßenverkehr besonders gefährdet ist, wo es am öftesten kracht – und selbst, wann das der Fall ist: Die Landesstatistik Steiermark hat alle Verkehrsunfälle mit Personenschaden (Verletzte und/oder Tote) nach zeitlichen Kriterien analysiert – die Zahlen für das Jahr 2019 liegen jetzt vor. Und schauen so aus:



Monate. Die unfallträchtigste Saison hat offenbar gerade begonnen: Im Juni (605), Juli (604) und August (559) passierten 2019 die meisten Unfälle in der Steiermark, die wenigsten im Jänner (311) und Februar (267). 2018 lag der Juli (590) voran, 2017 der Juni (647).