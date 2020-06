Der 83-jährige Bewohner eines Hauses in Proleb (Leoben) hatte am Mittwoch den Brand selbst gelegt. Er ist im Spital, eine Festnahmeanordnung ist ergangen.

Der Bewohner war offenbar selbst der Brandstifter © BFV Leoben/Schönauer

Am Mittwochabend, 3. Juni, geriet in Proleb (Bezirk Leoben) ein Einfamilienhaus in Brand. Verletzt wurde niemand. Nun konnte die Brandursache ermittelt werden, berichtet die Polizei. Der 83-jährige Bewohner dürfte das Haus selbst in Brand gesetzt haben.