Am Gasselberg kippte ein Traktor in einer engen Kurve aus noch ungeklärter Ursache um, der Lenker blieb unverletzt.

Die Feuerwehr musste den umgefallenen Traktor bergen © FF Gaisfeld

Am Dienstagnachmittag musste die Freiwillige Feuerwehr zu einem Einsatz am Gasselberg in der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld ausrücken. In einer Kurve war ein Traktor aus noch ungeklärter Ursache umgekippt.