Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehren Petersdorf II, Breitenbuch und Tieffernitz waren im Einsatz © LFV Franz Fink

In St. Marein bei Graz bemerkte am Dienstag gegen 14.50 Uhr der Sohn des Besitzers den Brand von drei Speicherbatterien einer fast neuen Photovoltaikanlage im Keller eines Wohnbürogebäudes und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Daraufhin rückten die Feuerwehren Petersdorf II, Breitenbuch und Tieffernitz mit 29 Personen und sieben Fahrzeugen an und löschten den Brand. Nach der Bergung wurden die Batterien in ein Wasserbad gelegt, wo sie noch einige Tage gekühlt werden.