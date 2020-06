Facebook

Schwerer Unfall in Seiersberg © Fuchs

Am Dienstag gegen 15.40 Uhr löste sich in Seiersberg bei Graz bei einer Baustelle in neun Metern Höhe aus bislang unbekannter Ursache ein Teil einer Absturzsicherung (L-Winkel aus Stahl) und fiel in die Tiefe. Ein 54-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, der darunter stand, wurde von dem Stahlteil am Oberarm getroffen und schwer verletzt. Der Arbeiter wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das UKH Graz eingeliefert. Die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls sind noch nicht abgeschlossen.