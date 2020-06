Eine Woche lang gab es in der Steiermark keinen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Bis Dienstag, als eine Frau aus Weiz verstarb.

© APA/PID/MARKUS WACHE

Die Corona-Infektionszahlen entwickeln sich seit mehren Wochen in der Steiermark stark rückläufig (am Dienstag gab es in der Steiermark noch 43 Erkrankte). Auch bei den Todesfällen gab es zuletzt eine erfreuliche Entwicklung: Eine Woche lang kein einziger Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19.