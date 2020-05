Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die vier im Jeep fuhren in Wahrheit beim Filmdreh nicht durch Wien, sondern die Grazer Stempfergasse. © Sammlung Kubinzky

Mit knapp mehr als hundert Meter Länge gehört die Stempfergasse zu den eher kurzen Grazer Wegen. Und doch zieht sie wie ein Magnet Menschen an. Einmal die Einheimischen, die dorthin strömen, wohin auch Hündchen Paula stets mit bewegter Schnauze zieht, gehen wir durch die Stempfergasse. Es ist eine Institution, die seit 88 Jahren die Grazer mit ihren Brötchen nährt. Der Frankowitsch, ein Monument, das selbst die Konkurrenz aus Wien nicht erschüttern konnte. Als der in der Bundeshauptstadt schon gut hundert Jahre erfolgreiche Trzesniewski sich in den 90ern auch in Graz zu etablieren versuchte, sah er nach kurzer Zeit, dass dieses Brötchen-Match nicht zu gewinnen war, und zog wieder von dannen.