Startschuss für Großbaustelle Neue Verkehrsführung: Autofahrer auf Spurensuche

Seit heute, Donnerstag, ist sie also eingerichtet: Die Großbaustelle an einem der neuralgischen Punkte im Grazer Straßennetz. Dort wo sich morgens Tausende Lenker, von der Autobahn kommend, in Richtung Zentrum steuern, ist nun alles anders. Die neue Verkehrsführung sorgt unter den Autofahrern am ersten Tag jedenfalls sichtlich für Verunsicherung. Mancher sieht die Ampel nicht und fährt bei Rot in die Kreuzung ein, andere tasten sich auf ihrer "Spurensuche" nur vorsichtig in den Kreuzungsraum voran.