Tödliches Drama in St. Johann in der Haide: 47-Jähriger war in der Nacht aufgestanden und über die Kellerstiege gestürzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut (Archivbild) © Markus Traussnig

Ein tödliches Unfalldrama spielte sich in der Nacht auf Sonntag in einem Einfamilienhaus in St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ab. Ein 47-Jähriger Mann war beim Sturz über die Kellerstiege verstorben, seine Ehefrau fand ihn am nächsten Morgen.