Nach acht langen Wochen zu Hause sind die Schulen wieder für alle Unter-14-Jährigen geöffnet. Auch die Volksschule Viktor Kaplan in Graz hat sich an diesem Montag mit Leben gefüllt. Doch der neue Alltag bringt viele Veränderungen für die Kinder mit sich. So funktioniert Schule in Zeiten von Corona.

Hereinspaziert, aber mit Abstand und Maske. Die Kinder der Volksschule Viktor Kaplan in Graz-Andritz sind wieder da. Doch Corona hat vieles verändert © Juergen Fuchs

Montag, 7:15 Uhr. Ein Bub steht vor dem Eingang und zappelt von einem Fuß auf den anderen, am Rücken trägt er eine große Schultasche, vor Mund und Nase eine Schutzmaske. Am Vorplatz fährt ein Reinigungsfahrzeug. Schulbeginn nach der Corona-Zwangspause. Zeitenwende. Nach acht Wochen Unterricht und Lernen von zu Hause aus geht es für alle Kinder an Volksschulen, Neuen Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Sonderschulen wieder zurück in ihre Klassen. Auch für die Schüler an der Volksschule Viktor Kaplan in Graz-Andritz.