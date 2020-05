Investitionsstopp in Graz?Opposition nimmt Finanzstadtrat Riegler voll ins Visier

Schwarzblau agiere planlos und ohne andere Fraktionen zu informieren. Die Opposition lässt kein gutes Haar am Investitionsstopp.

Investitionsstopp in Graz?

Ehmann (SP), Kahr (KP) und Schwentner (Grüne) schließen sich auf Finanzstadtrat Riegler ein. © KK

Die Ankündigung eines Investitionsstopps in Graz und der Vertagung der Budgetnachjustierung auf Herbst durch VP-Finanzstadtrat Günter Riegler (wir berichteten) bringt dem Säcklwart scharfe Kritik ein. Stadträtin Elke Kahr (KPÖ) erinnert daran, dass Riegler und Bürgermeister Siegfried Nagl (VP) noch vor drei Wochen betonten „Großprojekte bleiben unangetastet“ – und jetzt dieser Stopp: „Nagl und Riegler wären gut beraten, in der aktuellen Situation alle Gemeinderatsfraktionen einzubeziehen, wenn es um die Entscheidung über künftige Investitionsvorhaben geht, statt im Alleingang alles gestern Gesagte heute über Bord zu werfen.“ Es brauche Investitionen in Verkehrs-, Gesundheits- und Wohnbauprojekte.