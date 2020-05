Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie soll es mit der Blasmusik praxistauglich weitergehen? © Jürgen Fuchs

Gut 150.000 Bläser sind in den 2163 Vereinen des Österreichischen Blasmusikverbandes organisiert, in der Steiermark sind es rund 19.000 Musiker in knapp 400 Kapellen. Der Verband mahnt nun gegenüber der Politik ein, in den Schritten zum Anfahren des Kulturlebens nicht vergessen zu werden. Schließlich sei man als Blasmusiker "ein wichtiges Aushängeschild für soziale, touristische und gesellschaftspolitische Aufgaben in Österreich".