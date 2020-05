Facebook

Schrittweise startet die Stadtverwaltung ihren Parteienverkehr. © Juergen Fuchs

Die Geschäfte haben ja schrittweise nun schon seit Wochen geöffnet, immer mehr Betriebe fahren auch das Home-Office zurück und die Grazer Wirte bereiten sich aufs Aufsperren am 15. Mai vor und möbeln ihre Lokale um und vor allem die Gastgärten auf. Und nun kommt auch die Grazer Stadtverwaltung in die Gänge. Ab 15. Mai sperren die Ämter schrittweise für den Parteienverkehr auf, teilt die Stadt Graz auf ihrer Homepage mit: "In den meisten Bereichen werden Online-Termine vereinbart werden. Seit 16. März sind diese Stellen bislang nur eingeschränkt per E-Mail erreichbar, in einigen Ämtern ist die Abgabe von dringlichen Anträgen möglich." Der Überblick: www.graz.at/aemter