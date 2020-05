Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Ab 15. Mai wird der Parteienverkehr in den steirischen Landesämtern und Bezirkshauptmannschaften wieder aufgenommen. Laut einer Aussendung des Landes können ab Montag, 4. Mai, telefonisch Termine vereinbart werden. Seit 16. März gab es in der steirischen Verwaltung aufgrund der Corona-Maßnahmen persönlichen Parteienverkehr in den Ämtern und Dienststellen nur in Ausnahmefällen.