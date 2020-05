In der Nacht auf Samstag kam es auf dem Grundstück in Kraubath zu einem Brand. Kurz zuvor brannte es in Kindberg.

Einsatz in Kraubath © FF Kraubath

Gegen 02:40 Uhr dürfte am Grund in Kraubath an der Mur, Bezirk Leoben, Holz in Brand geraten sein. Die Freiwilligen Feuerwehren Kraubath und Kaisersberg standen mit 17 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Brandursache dürfte heiße Grillkohle gewesen sein, die vom 62-Jährigen auf dem etwa zwei Meter vom Holz entfernten Komposthaufen entsorgt wurde. Die Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt.