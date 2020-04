Facebook

Selina war alleine unterwegs © KK

Mit einem Luftdruckgewehr hat ein Mann am Sonntagvormittag in einem Wohngebiet in Admont auf die neunjährige Hundedame „Selina“ (Bild) geschossen. Die Malteser-Hündin, die zum Zeitpunkt der Tat alleine in der Nachbarschaft unterwegs war, wurde dabei schwer verletzt. Der Schütze wurde wegen Tierquälerei angezeigt, ein Waffenverbot wurde ausgesprochen.