© APA/AFP/PIERO CRUCIATTI

In gebündelter Form finden Sie unter "Corona kompakt" hier die wichtigsten News des Tages aus der Steiermark.

Was sich am Sonntag ereignet at, können Sie hier nachlesen.

Vorab die aktuellen Zahlen: Mit Stand Sonntag, 21 Uhr, betrug die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 in der Steiermark 1735. Das bedeutet ein Plus von 13 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend.

Corona kompakt Steiermark

Angebot und Nachfrage bei den Ferialjobs sollten zurzeit eigentlich auf Hochtouren laufen. Doch der Markt ist um 90 Prozent eingebrochen - wegen Corona. Auch bei Pflichtpraktika ist die Situation nicht einfach.



Im am härtesten von der Corona-Epidemie getroffenen Bundesland Steiermark hat esDies teilte das Land Steiermark mit. Der letzte Tag ohne mit dem Coronavirus infizierten Toten sei der 26. März gewesen.

"Protokoll des leisen Sterbens meiner Mutter": Irmgard Eichberger aus Thannhausen und ihre Schwestern besuchten ihre Mutter Johanna täglich in einem Pflegeheim in Weiz. Zuletzt war das nicht mehr möglich. Johanna starb ohne Familie. Lesen Sie die berührenden Schilderungen hier: