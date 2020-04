Kleine Zeitung +

Gewitter ab Mittwoch Regen im Anmarsch - aber kann er die Trockenheit beenden?

Seit Frühlingsbeginn hat es vielerorts in Österreich, vor allem in der nordöstlichen Steiermark, um bis zu 75 Prozent weniger geregnet als normal. Ab Mittwoch ziehen mehrere Schauer-Fronten über Österreich. Wer am meisten davon abbekommt.