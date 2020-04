Facebook

Zwei Pkw kollidierten auf der L 602 © FF Tillmitsch

Am Donnerstag in den Mittagsstunden kam es auf der L 601, der Jösser Landesstraße, zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 71-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz war in Richtung Jöß unterwegs und wollte nach links in den Paulusweg einbiegen. Dabei dürfte die Frau das entgegenkommende Auto eines 40-Jährigen übersehen haben und kollidierte mit diesem.