Dani, die für Michi „wie eine Schwester“ ist, veränderte das Leben des Obdachlosen © Beate Pichler

Das Datum kommt wie aus der Pistole geschossen: 1. Dezember 2013, ein Sonntag. An jenem Tag schlug Michi, mittlerweile 43, sein Zelt unter einer Grazer Brücke auf. Im Hintergrund eine besprühte Mauer, rundum Gestrüpp, vorne die Mur.



Und viel Einsamkeit, selbst gewählt – nur bei den Ratten dauerte es eine Zeit lang, bis diese das akzeptierten.



Fast sechseinhalb Jahre war der Platz unter der Brücke sein Daheim, der Ort, an dem er seine Ruhe hatte. Allerdings auch Kälte, Nässe und fallweise unliebsame Begegnungen – wenn etwa jemand etwas von oben auf das Zelt warf. Was dafür fehlte: „Soziale Kontakte, das ist immer ärger geworden.“



Eine Situation, aus der es – für ihn – scheinbar keinen Ausweg gab. „Ich hab nix mehr anderes gehabt, keinen Weg, es war wie eine Mauer“, sagt Michi heute – auf einer Parkbank in einem großen Hof sitzend. Hinter ihm kein Brückenpfeiler mehr, sondern ein lang gezogener Sozialbau. Und eine der Wohnungen ganz unten ist seit eineinhalb Wochen seine.