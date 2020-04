Kleine Zeitung +

Bad Mitterndorf Bahnhof und Haltestelle werden modernisiert, Streckensperren dafür notwendig

Derzeit laufen am Bahnhof Bad Mitterndorf und an der Haltestelle Bad Mitterndorf-Heilbrunn Erneuerungs- und Modernisierungsarbeiten. Noch bis 31. Mai und in der zweiten Julihälfte gibt es deshalb einen Schienenersatzverkehr.