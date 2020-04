Facebook

Grenze nach Slowenien an der B 67 ist wieder stundenweise geöffnet © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Eine Neuerung gibt es seit heute am Grenzübergang Spielfeld-Bundesstraße, ließ die Polizei verlauten! Der Grenzübergang an der B 67 ist seit heute wieder täglich in der Zeit zwischen 5 Uhr und 7 Uhr in der Früh und von 17 Uhr bis 19 Uhr am Abend geöffnet!