Das Carport und alle Fahrzeuge, die darin abgestellt waren, wurden zum Raub der Flammen © FF Hörmsdorf



Um 03.54 Uhr heulten am Montagmorgen in Hörmsdorf und Eibiswald die Sirenen, nachdem in der Kronabittersiedlung in Hörmsdorf ein Carport in Flammen aufgegangen war. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Carport bereits in Vollbrand. Das Wohnhaus, das wenige Meter neben dem Carport steht, war an der Fassade bereits durch die Hitze beschädigt.