© FF Hafning

Am Karfreitag gegen 23 Uhr hat sich in Hafning (Gemeinde Trofaiach) in der Obersteiermark ein Verkehrsunfall zugetragen: Ein mit drei Personen besetzter Pkw kam von der Straße ab und im Graben zu liegen. Der Unfall ging aber glimpflich aus: Zwei der Insassen mussten keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, eine Person wurde vom Roten Kreuz ins LKH Kalwang gebracht und ambulant behandelt.