Trio wollte in Grazer Drogeriemarkt zuschlagen. Eine unbekannte Kundin entriss einem der Täter den Rucksack mit der Beute.

Bande hatte es auf Parfums abgesehen © Jürgen Fuchs

Zu einem versuchten räuberischen Diebstahl kam es am Freitagnachmittag in Graz. Drei Diebe wollten in einem Drogeriemarkt Parfums stehlen, eine Kundin machte ihnen aber einen Strich durch die Rechnung.