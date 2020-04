Ende einer Bäcker-Institution"Der Strohmayer sperrt zu": Die Grazer sind bestürzt

Facebook

Beim Kleine Zeitung Krapfentest war Strohmayer noch unter den drei Siegern. © Linni

"Das ist wirklich bitter." Andreas Strohmayer musste im Gespräch mit der Kleinen Zeitung ein Gerücht bestätigen, dass am Donnerstagvormittag in Graz die Runde machte: "Ja, wir sperren unsere beiden Filialen in der Sackstraße und am Karlauplatz mit Ende April zu." Es ist der zweite Grazer Bäcker nach Wölfl, der in dieser Woche das Aus verkündet hat.