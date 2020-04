Für Pädagoginnen und Betreuerinnen gibt es bisher keine Vorkehrungen, die sie vor einer Ansteckung schützen. Landesrätin stellt nun Schutzmasken in Aussicht. Wann Kindergärten und Co. wieder ganz öffnen, ist weiter ungewiss.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Corona-Krise und kleine Kinder: Abstand halten im Kindergarten ist kaum möglich © lordn - stock.adobe.com

Für die Schüler gibt es jetzt ein wenig mehr Klarheit. Doch Eltern sowie Mitarbeiter in Kindergärten und Krippen wie auch die Betreiber fragen sich, wie es für die Kleinen weitergeht. Bildungsminister Heinz Faßmann hat sich bei seiner Pressekonferenz am Mittwoch auf Nachfrage dazu geäußert: Kindergärten seien Ländersache, was Gesetzgebung und Vollzug betrifft. Er werde sich aber für eine österreichweite Lösung mit den Landesräten zusammensetzen, was die Öffnung, Hygienemaßnahmen und den Schutz des Personals betrifft.