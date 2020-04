Facebook

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt leitet die Ermittlungen © Traussnig

Kein Anruf des Ö3-Callboys hat je solche Wellen geschlagen, wie ein Telefonat von Alexander Gaisch, stellvertretender Landespolizeidirektor der Steiermark. Am Abend des 6. September 2019 wollte der Polizeioffizier wissen, ob ein Feuerwerk in seiner Nachbarschaft angemeldet war. Dazu rief er die örtliche Polizeiinspektion an. Da diese unbesetzt war, wurde Gaischs Anruf automatisch an die Bezirksleitstelle (BLS) verbunden.