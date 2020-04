Eisenerz Steirer stürzte bei Skitour - Hubschraubereinsatz

Facebook

Ein 30 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Leoben ist am Sonntag bei einer Skitour zum Krumpensee in der Gemeinde Eisenerz (Bezirk Leoben) verunglückt. Der Mann war zum Rottörl aufgestiegen und anschließend zum See abgefahren. Er stürzte am Rückweg kurz nach 12 Uhr bei der Abfahrt zum Präbichl und erlitt eine schwere Schulterverletzung. Ein anderer Tourengeher, der den Sturz aus einiger Entfernung beobachtet hatte, verständigte die Einsatzkräfte.