Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fröhlich

Ein 62-Jähriger wird wegen Trunkenheit am Steuer, nach dem Meldegesetz und zusätzlich wegen Missachtung des Covid-19-Maßnahmengesetzes angezeigt. Der Mann touchierte Samstagabend mit seinem Pkw auf der A9 in Fahrtrichtung Linz im Bereich der Abfahrt Gratkorn Nord die Betonleitwand, er wurde leicht am Kopf verletzt.