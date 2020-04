Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

So steckte der Kleinstransporter in Judendorf in einer Fahrradbrücke über den Rötzbach © FF Judendorf-Straßengel

Am Donnerstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Judendorf-Straßengel zu einem Verkehrsunfall in die Siedlungsstraße in Judendorf-Straßengel gerufen. Der Einsatzbefehl lautete: "Kleinbus mit Mauer kollidiert, vermutliche eingeklemmte Person."