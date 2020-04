Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das Bildungsministerium gibt Leitlinien für den Fernunterricht nach Ostern aus: Dabe soll ja auch neuer Stoff per "Distance Learning" unterrichtet werden. Zudem sollen Lehrer nach Ende der Schulschließungen zusätzlich zum normalen Stundenplan unterrichten, auch außerhalb der Unterrichtszeit.

Schule in Zeiten der Corona-Krise

Dass die Schulen auch nach Ostern nicht so schnell für alle aufsperren werden, hat Bildungsminister Heinz Faßmann spätestens am gestrigen Dienstag im Aussicht gestellt: Mindestens bis Ende April wird es keinen regulären Unterricht geben, danach ist eine stufenweise Öffnung in Planung.