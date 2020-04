Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Vier Feuerwehren waren am Mittwoch bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Vasoldsberg eingesetzt. Die Bewohner konnten rechtzeitig flüchten.

Brand im Ortsteil Breitenhilm © FF Vasoldsberg

Ein Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Vasoldsberg führte am Mittwoch zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Das Feuer brach im Obergeschoss des Hauses aus. Verletzt wurde niemand, der Brand war nach Angaben der Feuerwehr Vasoldsberg nach eineinhalb Stunden gelöscht.